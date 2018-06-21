Трамп может встретится с Путиным в июле

Как пишет в четверг утром, 21 июня, газета The Times, ссылаясь на свои источники в британском правительстве, в Вашингтоне хотят, чтобы встреча состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен начаться 13 июля.

Скорее всего местом встречи будет выбрана Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, а США и Россия являются членами этой организации, - пояснил источник.

Вместе с тем один из собеседников издания подчеркнул, что властям Великобритании удобнее, чтобы встреча прошла после визита Трампа в Британию. По его мнению, возможный диалог Трампа и Путина до саммита НАТО вызовет "тревогу и смятение".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским главой Владимиром Путиным летом 2018 года. Главной темой и целью проведения переговоров станет обсуждение борьбы с терроризмом, также будут обсуждаться и отдельные второстепенные политическик вопросы. Кроме того, Трамп в очередной раз заявил о возможности расширения формата "Большой семерки" за счет России.