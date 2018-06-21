Трамп хочет встретиться с королевской семьей Британии

Сообщается, что для американские президенты еще никогда с "таким опозданием" прилетали в Лондон. Дональд Трамп стал первым в новейшей истории президентом, который только спустя два года после своего избрания посетит острова туманного Альбиона.

Встреча может пройти в Виндзорском замке 13 июля, так как в этот день он будет закрыт для посещений. В ходе визита планируется провести отдельную встречу с монаршей семьей, премьер-министром Терезой Мэй и представителями британского парламента. Примечательно, что визит американского лидера будет совершен накануне проведения брюссельского саммита НАТО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Белом доме рассчитывают, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент России Владимир Путин смогут встретится в июле. Скорее всего местом встречи будет выбрана Вена, так как там находится штаб-квартира ОБСЕ, а США и Россия являются членами этой организации.