Супруге Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве и растрате госсредств

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заключение Магистратского суда Иерусалима.

Согласно недавно полученным сведениям, Сара Нетаньяху якобы неправомерно расходовала бюджетные деньги. В частности, она потратила примерно 100 тыс. долларов на заказы еды в резиденцию премьер-министра страны из люксовых ресторанов. Речь идет о нарушениях, допущенных за период с сентября 2010 года по март 2013 года.

По словам прокуроров, Сара Нетаньяху также незаконно оплатила работу частных поваров на сумму около 10 тыс. долларов.

В настоящее время супруга Нетаньяху отрицает все обвинения. В то же время ее адвокаты утверждают, что Сара была не осведомлена о том, что она тем самым, возможно, совершала уголовно наказуемое преступление.

К слову, сейчас в Израиле проходит ряд антикоррупционных разбирательств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Израиле сотрудники службы безопасности в Восточном Иерусалиме арестовали участников террористической группировки, которые намеревались совершить покушение на премьер-министр Биньямина Нетаньяху, мэра Иерусалима Нира Барката и других высокопоставленных лиц.