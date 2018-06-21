Рада одобрила создание единого реестра потребителей газа

Об этом передает пресс-служба ВР.

Сообщается, что указанный закон поддержали 248 народных обранцев. При этом, документом определяется, что единая база абонентов - потребителей природного газа - это единая база данных о потребителях газа, созданная с помощью автоматизированных компьютерных систем с целью достижения полного коммерческого учета объемов природного газа в Украине.

Кроме того, администратором единой базы абонентов - потребителей природного газа, ответственным за ее ведение, является субъект хозяйствования, действующий на основании лицензии на транспортировку природного газа.

Полный перечень информации о потребителях газа, основания, порядок проверки и внесения такой информации, права и обязанности, сроки и порядок представления субъектами рынка природного газа информации администратору единой базы абонентов - потребителей природного газа, процедура доступа к единой базе абонентов - потребителей природного газа определяются в порядке, утвержденном Кабинетом министров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", задолженность потребителей, которым предоставляется газ от НАК "Нафтогаз Украины" на льготных обстоятельствах, достигла планки в 60 млрд грн.