15:30 21.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины провел телефонный разговор с лидером РФ

В четверг, 21 июня, глава украинского государства Петр Порошенко в телефонном режиме пообщался с российским президентом Вдадимиром Путиным. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Президент Украины провел телефонный разговор с лидером РФ

Сообщается, что во время телефонных переговоров Порошенко призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Также президент Украины попросил допуск Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову.

В пресс-службе также речь идет о том, что в телевонном разговоре была отмечена важность активизации работы в Нормандском формате с целью согласования концепции развертывание на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска. Таким образом, Порошенко напомнил Путину о выполнения Россией минских договоренностей в части безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Соединенных Штатов Америки призывали Российскую Федерацию предоставить доступ к  Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.


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