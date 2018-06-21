Президент Украины провел телефонный разговор с лидером РФ

Сообщается, что во время телефонных переговоров Порошенко призвал освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Также президент Украины попросил допуск Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову.

В пресс-службе также речь идет о том, что в телевонном разговоре была отмечена важность активизации работы в Нормандском формате с целью согласования концепции развертывание на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска. Таким образом, Порошенко напомнил Путину о выполнения Россией минских договоренностей в части безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Соединенных Штатов Америки призывали Российскую Федерацию предоставить доступ к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.