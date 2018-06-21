13:14 21.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Посольство США призвало РФ предоставить доступ к Сенцову и другим украинским политзаключенным

Власти Соединенных Штатов Америки призывали Российскую Федерацию предоставить доступ к Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным.

Посольство США призвало РФ предоставить доступ к Сенцову и другим украинским политзаключенным

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

Отметим, что пока весь мир наблюдает за ЧМ-2018, Россия должна предоставить доступ ко всем украинским заключенным, включая режиссера Олега Сенцова.  В частности, который уже второй месяц голодает в российской тюрьме в знак протеста.

Стоит добавить, что сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", послы стран Большой семерки выразили глубокую обеспокоенность ситуацией, которая сложилась с Олегом Сенцовым, а также другими украинскими заключенными и задержанными в России.


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