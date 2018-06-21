Послы стран G7 выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с Сенцовым

Как сказано в сообщении канадского председателя группы поддержки послов стран Большой семерки, опубликованном в четверг, 21 июня, в Twitter, освобождение заключенных, как часть более широкого обмена задержанными, будет важным гуманитарным шагом вперед.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России.