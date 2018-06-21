Порошенко отменил запрет на въезд Москальковой

Запрет был снят для того, чтобы омбудсмен могла посещать россиян, находящихся в Украине. Об этом договорились Порошенко и российский президент Владимир Путин во время телефонных переговоров.

Как пояснила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова с Москальковой снят запрет, который был на нее наложен из-за нарушения порядка въезда в Крым. Теперь она может беспрепятственно приезжать в Украину. Она лично просила об этом Порошенко и президент выполнил ее просьбу.

Ожидается, что Москалькова отправится в Херсон, где 23 июня встретится с арестованным главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, - добавила Денисова.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в четверг, 21 июня, глава украинского государств Петр Порошенко в телефонном режиме пообщался с российским президентом Вдадимиром Путиным. Порошенко призвал Путина освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях. Также президент Украины попросил допуск Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову.