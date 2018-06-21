Парламент принял законопроект о создании ВАКС

За документ отдали свои голоса 265 народных денпутатов. Законом предусматривается создать Высший антикоррупционный суд с местонахождением в городе Киеве и поручить Кабмину обеспечить финансирование мероприятий, связанных с его образованием и деятельностью.

При этом подчеркивается, что расходы, связанные с реализацией положений закона, будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.

В разделе "Заключительные положения" уточняется, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Кабинету министров Украины поручается осуществить в пределах компетенции мероприятия, связанные с образованием Высшего антикоррупционного суда, а Государственной судебной администрации - принять меры, необходимые для реализации документа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник утром, 19 июня, внес в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Как сообщает пресс-службы президента, глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения.