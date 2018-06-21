Парламент принял закон о нацбезопасности

За закон отдали свои голоса 248 народный депутатов. Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Документом, в частности, определяются и разграничиваются полномочия государственных органов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.

Документом закреплен годовой объем финансирования сектора безопасности и обороны - он должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

Кроме того, согласно проекту закона, уже с 1 января 2019 года министр обороны Украины должен быть назначен из числа гражданских лиц, как и его заместители. Изменения коснутся и должностей командующего Вооруженных сил Украины и главы Генерального штаба, с 1 января 2021 года они должны быть разделены.

Проектом предусмотрено создание парламентского комитета по надзору за деятельностью специальных правоохранительных органов, органов с правоохранительными функциями.

В законе дано определение понятия "разведывательных органах Украины" - государственные органы или структурные подразделения в их составе, уполномоченные законом осуществлять разведывательную деятельность в целях защиты национальных интересов Украины от внешних угроз.

Разведывательные органы как субъекты обеспечения национальной безопасности и обороны Украины принимают участие в формировании и реализации государственной политики по вопросам национальной безопасности и обороны в определенных законодательством сферах. Полномочия разведывательных органов определяются законодательством Украины. Приоритетные задачи разведывательным органам определяются президентом Украины. Президент может создавать координационный орган по вопросам разведывательной деятельности в соответствии со статьей 106 Конституции Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в апреле парламент принял в первом чтении законопроект о нацбезопасности Украины (№8068). Такое решение поддержали 265 нардепов.