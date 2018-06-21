16:32 21.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламент одобрил запуск Антикоррупционного суда

Украинский парламент в четверг, 21 июня, поприветствовал законопроект "О создании Высшего антикоррупционного суда". Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Парламент одобрил запуск Антикоррупционного суда

Так, за создание Высшего антикоррупционного суда отдали свои голоса 265 народных депутатов из 361. Соответствующим документом определяются местоположение, территориальная юрисдикция и статус суда.

При этом, заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов напомнил, что суд будет расположен в Киеве. Вместе с тем он отметил, что принятие закона позволит начать процедуры, связанные с созданием Высшего антикоррупционного суда и проведением конкурса на должности судей в нем, а также в его Апелляционной палате.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный валютный фонд приветствовал создание антикоррупционного суда. Это является важным шагом властей в борьбе против коррупции. Новый закон прокладывает путь к созданию независимого и сильного антикоррупционного суда, который вместе с существующими институтами будет способствовать обеспечению подотчетности и справедливости, которых требует украинский народ от государственных факторов.


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