Парламент Грузии утвердил новый состав правительства

Парламент Грузии в четверг, 21 июня, выразил доверие составу правительства и правительственной программе "Свобода, быстрое развитие, благосостояние".
"За" состам нового правительства отдали свои голоса 99 депутатов, "против" - шесть депутатов. Таким образом, как сообщает "Грузия Online" премьер-министром Грузии утвержден Мамука Бахтадзе;
министр экономики и устойчивого развития - Георгий Черкезишвили;
министр иностранных дел - Давид Залкалиани;
министр внутренних дел - Георгий Гахар;
министр финансов - Николоз Гагуа;
министр образования и науки - Михаил Чкуасели;
министр труда, здравоохранения и социальной защиты - Давид Сергиенко;
министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселению - Созар Субари;
министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Ливан Давиташвили;
министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили;
министр культуры и спорта - Михаил Гиоргадзе;
министр обороны - Ливан Изора;
министр юстиции - Тея Цулукиани;
министр по исполнению наказаний и пробации - Каха Кахишвили;
государственный министр по примирению и гражданскому равноправию - Кетеван Цихелашвили.
Кроме того, как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, примерно через три недели будет готова концепция малого правительства. В результате структурных изменений количество министерств будет сокращено с 14 до 11. После осуществления этих изменений, парламенту придется снова выразить доверие правительству.
Напомним, отставка правительства связана с протестными акциями в Грузии, которые начались в конце мая. Протестующие требуют "восстановления справедливости" в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.
Как сообщал УРА-Информ, люди пришли 31 мая к зданию Главной прокуратуры в грузинской столице Тбилиси. Они недовольны решением суда по убийству 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре города 1 декабря 2017.