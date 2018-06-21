Парламент Грузии утвердил новый состав правительства

"За" состам нового правительства отдали свои голоса 99 депутатов, "против" - шесть депутатов. Таким образом, как сообщает "Грузия Online" премьер-министром Грузии утвержден Мамука Бахтадзе;

министр экономики и устойчивого развития - Георгий Черкезишвили;

министр иностранных дел - Давид Залкалиани;

министр внутренних дел - Георгий Гахар;

министр финансов - Николоз Гагуа;

министр образования и науки - Михаил Чкуасели;

министр труда, здравоохранения и социальной защиты - Давид Сергиенко;

министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселению - Созар Субари;

министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Ливан Давиташвили;

министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили;

министр культуры и спорта - Михаил Гиоргадзе;

министр обороны - Ливан Изора;

министр юстиции - Тея Цулукиани;

министр по исполнению наказаний и пробации - Каха Кахишвили;

государственный министр по примирению и гражданскому равноправию - Кетеван Цихелашвили.

Кроме того, как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, примерно через три недели будет готова концепция малого правительства. В результате структурных изменений количество министерств будет сокращено с 14 до 11. После осуществления этих изменений, парламенту придется снова выразить доверие правительству.

Напомним, отставка правительства связана с протестными акциями в Грузии, которые начались в конце мая. Протестующие требуют "восстановления справедливости" в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, люди пришли 31 мая к зданию Главной прокуратуры в грузинской столице Тбилиси. Они недовольны решением суда по убийству 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре города 1 декабря 2017.