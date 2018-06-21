Парламент Британии поддержал законопроект Мэй по Brexit

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй удалось найти компромисс с депутатами из Консерватовной партии, которую она представляет. Таким бразом, в четверг, 21 июня, Палата лордов приняла поправку к законопроекту относительно выхода страны из Европейского союза, направленному им из палаты общин.

Как сообщает ВВС, это означает, что теперь законопроект пойдет на соглашение королеве, после чего он станет законом.

Напомним, накануне правительство потерпело поражение при голосовании в палате общин по законопроекту, наделяющему парламентариев правом голоса относительно условий Brexit. Проект отвергли 319 депутатов, 303 поддержали его.

Премьер-министр назвала это "решающим шагом" для того, чтобы Brexit прошел "гладко".

Как сообщал УРА-Информ, в мае глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что ее страна покинет таможенный союз ЕС. Тем самым она опровергла информацию о том, что Лондон может остаться членом таможенного союза ЕС после 2021 года из-за проблемы Северной Ирландии.