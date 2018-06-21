Линас Линкявичюс отправится в Луганскую область

Он хочет сам увидеть ситуацию с безопасностью в регионе. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, глава литовского дипломатического ведомства намерен обсудить на месте, как официальный Вильнюс может поддержать малое и среднее предпринимательство на Донбассе.

Напомним, два года назад глава литовского МИД уже приезжал в Донбасс. Во время его визита в Широкино сепаратисты устроили минометный обстрел.

Как сообщал УРА-Информ, ранее министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичус заявил, что в дальнейшем будет оставаться верной историческому единству с Украиной.

По словам министра, между литовцами и украинцами всегда была дожеская позиция и во время борьбы против царского гнета, и в послевоенной партизанской борьбе, и вместе скитаясь в сибирской ссылке. Единственная цель, которая всегда объединяла народы – свобода.