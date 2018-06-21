10:17 21.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197220:Polishuk

Линас Линкявичюс отправится в Луганскую область

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс собирается поехать в Луганскую область.

Линас Линкявичюс отправится в Луганскую область

Он хочет сам увидеть ситуацию с безопасностью в регионе. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, глава литовского дипломатического ведомства намерен обсудить на месте, как официальный Вильнюс может поддержать малое и среднее предпринимательство на Донбассе.

Напомним, два года назад глава литовского МИД уже приезжал в Донбасс. Во время его визита в Широкино сепаратисты устроили минометный обстрел.

Как сообщал УРА-Информ, ранее министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичус заявил, что в дальнейшем будет оставаться верной историческому единству с Украиной.

По словам министра, между литовцами и украинцами всегда была дожеская позиция и во время борьбы против царского гнета, и в послевоенной партизанской борьбе, и вместе скитаясь в сибирской ссылке. Единственная цель, которая всегда объединяла народы – свобода.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве произошло очередное ДТП с участием полицейского приуса - ФОТО Трамп хочет встретиться с королевской семьей Британии Япония больше не боится ядерного удара со стороны КНДР "Александрия" обзавелась новым полузащитником
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив