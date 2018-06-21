Кабмин разрешил полицейским круглосуточно контролировать таможенников

Соответствующее постановление №479 от 20 июня было принято в среду на заседании. В четверг, 21 июня, документ опубликован в "Урядовом курьере" и уже вступило в силу.

В документе, в частности, указано, что полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил.

Полицейские и служебные лица Министерства внутренних дел также получили право доступа к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". В течение ближайшей недели Государственная фискальная служба должна определить порядок предоставления полицейским и служебным лицам МВД доступа к системе "Инспектор-2006".

Кабмин также обязал МВД и ГФС подавать ежемесячные отчеты о ходе эксперимента, начиная с 1 сентября этого года, а также предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента.

Постановлением срок эксперимента установлен до конца текущего года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошедшем 20 июня заседании Кабмин поддержал план действий по усиленной борьбе с контрабандой, а премьер пообещал разрушить "серые" схемы на таможне и жестоко наказывать нарушителей.