Главой Донецкой ОВГА утвердили генерала СБУ Куця, - Жебривский

Об этом в среду, 20 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил Павел Жебривский. По его словам, тут секрета уже нет. Сегодня Кабмин утвердил нового председателя Донецкой ОВГА.

В ближайшее время президент рассмотрит эту кандидатуру и издаст указ. И тогда будет представлять его в Донецкой области, - сказал он.

Напомним, в августе 2017 года Александр Куць назначен начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. До этого Куць занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой области. На сайте президента в публикации от 5 августа 2017 года говорится, что он прошел люстрационную проверку.

Как сообщал УРА-Информ, 13 июня Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.