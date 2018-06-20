Встреча Климкина и Сийярто состоится в пятницу на Закарпатье

Об этом сообщил украиснкий министр в ходе брифинга в среду, 20 июня. По предварительным данным, лидеры двух стран планируют поднять вопросы, касающихся языковой статьи законопроекта об образовании. Также известно, что формат встречи будет выглядить следующим образом: два министра иностранных дел и два министра образования.

"Наша позиция четкая - мы считаем, что украинские венгры должны оставаться на сто процентов венграми, но они должны стать на сто процентов гражданами Украины, поскольку сейчас они дискриминированы, потому что у многих у них нет знаний украинского. То, о чем мы говорим - это дать возможность каждому выучить украинский. Но конечно и понять, в какой стране они живут", - сказал Климкин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин совместно с руководством Израиля одобрил cоглашение о свободной торговле между странами.

Накануне состоялась совместная украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества под сопредседательством Климкина и министра по вопросам охраны окружающей среды, министра по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэва Элькина.