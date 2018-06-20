В Туркменистане с 1 сентября могут запретить многоженство

Текст соответствующей поправки в Семейный кодекс опубликован в газете Нейтральный Туркменистан. Как сообщают местные СМИ, документ, в частности, поясняет, что под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства.

В Туркменистане большинство жителей исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырех жен. Вместе с тем Уголовным кодексом страны до сих пор предусмотрено наказание за многоженство. По закону многоженцу грозит до двух лет исправительных работ или штраф.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Туркменистане власти к началу лета обещали запретить использование автомобилей всех цветов, кроме белого. На сегодняшний день в Ашхабаде сотрудники автоинспекции уже останавливают машины не белого цвета и велят водителям отгонять их на штрафстоянки и перекрашивать. При этом за неподчинение владельцев машин лишают удостоверений.