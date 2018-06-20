В харьковском горсовете произошли столкновения - ФОТО, ВИДЕО

При этом во время потасовки неизвестные бросили дымовую шашку в здание. Как сообщают местные СМИ, сегодня в Харькове проходит 20-я сессия горсовета, на которую пришли активисты Национального корпуса.

Они протестуют против застройки участка возле стадиона "Металлист". Среди активистов замечены Дмитрий Булах, Евгений Лисичкин, Дмитрий Маринин.

На данный момент в сессионном зале полностью задымленное помещение. На первом этаже горсовета активисты бросали дымовые шашки, также в здании разбиты окна. Кроме того активисты прорвались во двор и устроили там потасовку.

В то же время под зданием Харьковского горсовета представители Нацкорпуса бросили в мусорный бак заместителя Кернеса Андрея Руденко. Молодые люди поймали чиновника на улице Квитки-Основьененко. В этот момент активисты, среди которых были представители "Национального корпуса", подкатили мусорный бак, взяли Руденко за руки и за ноги и бросили в урну. После того, как заместитель Кернеса выбрался наружу, ему дали спокойно уйти, - рассказали журналисты, которые находятся на месте инцидента.

После этого городской голова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии. В данный момент здание горсовета оцепила полиция, из здания горсовета эвакуируют людей

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 мая на сессии Никопольского городского совет Днепропетровской области произошла стрельба. Стреляли прямо во время заседании в зале. Как сообщает местное издание "Никополь-news", практически в самом начале заседания, когда принимали повестку дня, к трибуне подошли представители "Правого сектора ". Слово взяла Татьяна Белая, которая выступала с призывами менять власть. После чего в зале начались драки. Затем активисты поднялись на трибуну и, по словам очевидцев, надели депутату Александру Рыбакову пакет с кефиром на голову в городского голову Андрея Фисаки облили зеленкой.