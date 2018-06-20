В Канаде сенаторы легализовали марихуану

За легализацию проголосовало 52 сенатора, 29 выступили против, еще двое воздержались от голосования. Как сообщает телеканал CBC, принятые меры вступят в силу в течении 8-12 недель.

Вместе с тем сенатор Тони Дин, который представил законопроект в Сенате заверил, что такая трансформативная социальная политика стала смелым шагом со стороны правительства. Он отметил, что нелегальный рынок марихуаны в Канаде сейчас оценивается в семь миллионов долларов. Теперь нужно активно заниматься образованием населения.

Первоначально правительство планировало, что законопроект будет принят обеими палатами парламента вовремя, чтобы розничные продажи начнутся с 1 июля. Эта временная шкала была отодвинута после того, как Сенат запросил больше времени для рассмотрения законопроекта. Теперь, когда законопроект прошел, премьер-министру Джастину Трюдо и его кабинету необходимо выбрать фактическую дату, когда легализация рекреационной марихуаны станет законом страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за большого количества правок указанный документ будет направлен в Палату общин, которая ранее одобрила его. Таким образом, реализация закона будет возможна к концу 2018 года.