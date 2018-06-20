Украина и Израиль подписали соглашение о свободной торговле

Накануне состоялась совместная украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества под сопредседательством Климкина и министра по вопросам охраны окружающей среды, министра по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэва Элькина.

В ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, а именно в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма.

Главным итогом Климкин назвал согласование с высшим руководством Государства Израиль на политическом уровне готовности Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, переговоры по которому длились почти шесть лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Павел Климкин отправится с визитов в Государстве Израиль. В Иерусалиме он пробудет два дня и проведет ряд встреч. Под сопредседательством украинского МИДа Украины Павел Климкин запланировано проведение Одиннадцатого заседания Совместной Украинско-Израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.