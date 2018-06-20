США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Штаты обвинив Организацию в "хронической предвзятости по отношению к Израилю". Как сообщила посол США в ООН Никки Хейли, ссылаясь на Венесуэлу, Китай, Кубу и Демократическую Республику Конго, налицо ужасное неуважение к самым элементарным правам.

Непропорциональный фокус и бесконечная враждебность по отношению к Израилю являются явным доказательством того, что Совет мотивирован политическим смыслом, а не правами человека, - пояснила она, добавив, что этот шаг не является отходом США от обязательств относительно прав человека.

В свою очереди дипломаты заявили, что уход США может поддержать такие страны, как Куба, Россия, Египет и Пакистан, которые сопротивляются тому, что они считают вмешательством США в суверенные проблемы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свою сильную обеспокоенность принятым решением Америки выйти из объединения членов общего плана действий по ядерной программе Ирана и возвратиться к режиму ограничений в сторону Тегерана.