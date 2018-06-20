08:37 20.06.2018 | Политика | Новости
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РФ предложила свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека

Российская Федерация выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы. Об этом сообщает издание "РИА-Новости".

РФ предложила свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека

По словам пресс-секретаря постпредства РФ при ООН Федора Стржижовского, Российская Федерация намерена выдвинуть свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека.

Известно, что именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета по правам человека (СПЧ) на 2021-2023 годы.

Ранее РФ была членом СПЧ до декабря 2016 года. В 2016 году на голосовании Россию не переизбрали членом Совета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки заявили, что выходят из Совета Организации объединенных наций по правам человека. Штаты обвинив Организацию в "хронической предвзятости по отношению к Израилю". Непропорциональный фокус и бесконечная враждебность по отношению к Израилю являются явным доказательством того, что Совет мотивирован политическим смыслом, а не правами человека, - пояснила она, добавив, что этот шаг не является отходом США от обязательств относительно прав человека.


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