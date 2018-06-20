"РФ хотела легитимизовать оккупацию Донбасса", - Климкин

Министр очень признателен за дружескую помощь Латвии Украинеи за одобрение "списка Магнитского".

Климкин проинформировал Эдгарса о результатах последней “нормандской встречи” и рассказал, что российская позиция была на сто процентов направлена на легитимизацию своей оккупации и не имела никакого желания говорить о реальном прогрессе и миротворцах.

Чиновник добавил, что реальный и последовательный прогресс в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе на "нормандской встрече" не состоялся.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Павел Климкин отправится с визитов в Государстве Израиль. В Иерусалиме он пробудет два дня и проведет ряд встреч.