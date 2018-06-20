Рада сегодня рассмотрит законопроект о нацбезопасности

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

Отмечается, что нардепы могут рассмотреть внесение изменений в Уголовный кодекс относительно освобождения судей от уголовной ответственности, а также изменения в закон о высшем образовании.

При этом, на сегодня запланирована также ратификация ряда международных соглашений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения. Также сообщается, что представлять законопроект при его рассмотрении на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.