Профильный комитет рекомендует Раде принять законопроект о запуске ВАКС

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия в среду, 20 июня, рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщает информационное управление парламента, члены комитета рассмотрели проект закона на своем сегодняшнем заседании. По результатам голосования члены комитета 17 голосами "за" при одном "воздержался" поддержали законопроект за основу и в целом.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник депутаты Верховной Рады Украины отказались включить в повестку дня законопроект №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда". Глава паралмента Андрей Парубий подчеркнул, что повторно предложит включить документ в повестку дня в четверг после рассмотрения законопроекта о нацбезопасности.