Посольство Украины вновь просит Мосгорсуд о разрешении на встречу с Сущенко, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Соответствующий ответ обещают завтра, 21 июня, в 9:00.

Добавим, что накануне Мосгорсуд выдал разрешение советнику украинского посольства в РФ Альберту Черниюку, омбудсмену Денисовой, а также двоим сотрудникам ее аппарата на встречу с Сущенко в следственном изоляторе. Однако, в тот же день разрешение было отозвано, поскольку заявители "неправильно указали свои должности".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит вице-президента МККК помочь визиту представителя организации в следственный изолятор города Симферополь в аннексированном Крыму и проверить условия содержания и оказания медицинской помощи Владимиру Балуху, Узеиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.