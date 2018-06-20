18:53 20.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100197179:labazovych

Посольство Украины вновь просит Мосгорсуд о разрешении на встречу с Сущенко, - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что посольство Украины в РФ в очередной раз обратилось в Московский городской суд с просьбой о разрешении на встречу с осужденным журналистом Романом Сущенко.

Посольство Украины вновь просит Мосгорсуд о разрешении на встречу с Сущенко, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Соответствующий ответ обещают завтра, 21 июня, в 9:00.

Добавим, что накануне Мосгорсуд выдал разрешение советнику украинского посольства в РФ Альберту Черниюку, омбудсмену Денисовой, а также двоим сотрудникам ее аппарата на встречу с Сущенко в следственном изоляторе. Однако, в тот же день разрешение было отозвано, поскольку заявители "неправильно указали свои должности".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит вице-президента МККК помочь визиту представителя организации в следственный изолятор города Симферополь в аннексированном Крыму и проверить условия содержания и оказания медицинской помощи Владимиру Балуху, Узеиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.


Поделиться
Читайте также:
 
Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины Российский политзаключенный провел в тюрьме рекордные 15 лет - и этим дело не ограничится Встреча Климкина и Сийярто состоится в пятницу на Закарпатье В Троицком открыли восстановленный военными мост - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив