Послы ЕС обсудят изменения касательно строительство "Северного потока-2"

Отмечается, что такие изменения в директиву потребовала внести Польша. Также Болгария, которая председательствует в Совете ЕС по этой теме организовала экспертную встречу, не желая выносить ее на политический уровень.

Согласно предлагаемым изменениям к газовой директиве ЕС, все газопроводы, в том числе импортные, пролегающие морским путем, должны подчиняться законодательству ЕС.

Полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" уже выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Добавим, что с конца 2019 года газопровод "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно из РФ по дну Балтийского моря в Германию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль утверждает, что строительство проекта "Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу.