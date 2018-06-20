07:55 20.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко уволил посла Украины в Республике Кения

Президент Украины Петр Порошенко уволил посла Украины в Республике Кения Евгения Цимбалюка с занимаемой должности.

Порошенко уволил посла Украины в Республике Кения

Соответствующие указ глава государства подписал во вторник вечером, 19 июня. Как сообщила пресс-служба президента, Порошенко уволить Цимбалюка Евгения Викторовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Кения, а также в Союзе Коморских Островов, в Республике Руанда, в Объединенной Республике Танзания, постоянного представителя Украины при Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде по населенным пунктам (Хабитат) по совместительству.

Указе президента №172/2018, обнародованном на сайте главы украинского государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник, 19 июня, назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. Соответствующий указ президента №169 от сегодняшнего дня опубликован на сайте главы государства. При этом в документе говорится - "определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича.


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