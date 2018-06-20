Порошенко одобрил повышение мотивацию граждан к прохождению военной службы

Как сказано в сообщении на сайт главы государства, закон позволит повысить возраст приема граждан с 23 до 30 лет в качестве курсантов высших военных учебных заведений. Это позволит ветеранам АТО и операции объединенных сил поступать на обучение и продолжать военную службу в качестве офицеров или сержантов.

Кроме того, закон повышает до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс. В особый период позволит продолжать военную службу по новому контракту на срок от одного до десяти, освободиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжено после окончания его срока в особый период, и военнослужащим, заключившим контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.

Также закон предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождения службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во вторник утром, 19 июня, внес в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Как сообщает пресс-службы президента, глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения.