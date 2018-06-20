Порошенко обсудил и Гуттереш привлечение ООН к урегулированию ситуации на Донбассе

Глава государства проинформировал Гуттереша о ситуации на Донбассе. Как сообщает пресс-служба президента, Порошенко поднял вопрос о более активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания международной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе.

Отдельное внимание было уделено освобождению украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России. Порошенко также выразил обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Напомним, укак сообщал УРА-Информ, краинский омбудсмен до сих пор не получила от РФ данных о состоянии здоровья политзаключенных, которые голодают.