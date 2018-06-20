Порошенко назначил нового посла Украины в Армении

Отмечается, что глава государства назначил Литвина Петра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Армения.

Стоит добавить, Петр Литвин - украинский военачальник, генерал-лейтенант. А с мая 2012 года - командир 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во время боевых действий на Донбассе занимал должность командующего войсками сектора "Д". По рассказам свидетелей, 25 августа 2014 покинул поле боя, оставив свои войска.

К слову, он является братом народного депутата Владимира Литвина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. Соответствующий указ президента №169 от сегодняшнего дня опубликован на сайте главы государства.