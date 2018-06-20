НАТО не стремится к новой "холодной войне" с Россией, - Столтенберг

Вместе с тем Россия демонстрирует готовность применить военную силу в отношении соседей, а также активно инвестирует в развитие новых видов вооружений. Об этом в среду, 20 июня в интервь программе "DW Немцова" заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Россия - наш сосед, и так будет и дальше. Так что для НАТО речь идет о поиске баланса, сочетании защиты и диалога. Мы считаем, что, будучи сильными и имея надежные средства сдерживания, мы можем вступать в политический диалог с Россией, пытаться улучшить наши отношения с РФ и снижать напряжение, - пояснил Столтенберг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, представители в Североатлантическом альянсе хотят выдвинуть обвинения России в осознанном введении в заблуждение касательно количества военнослужащих, которые приняли участие учениях "Запад-2017".

Эксперты Альянса считают, что в маневрах были задействованы десятки тысяч солдат. При этом Москва уверяла, что в маневрах участвуют менее 13 000 военнослужащих.