МВФ приветствовал создание антикоррупционного суда, - Лагард

Это является важным шагом властей в борьбе против коррупции. Новый закон прокладывает путь к созданию независимого и сильного антикоррупционного суда, который вместе с существующими институтами будет способствовать обеспечению подотчетности и справедливости, которых требует украинский народ от государственных факторов.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, опубликованном на сайте Фонда после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

В заявлении также сказано, что Лагард приветствовала намерения обеспечить начало работы суда уже до конца этого года. В этом контексте, я отметила президента за его лидерство, благодаря которому был принят этот закон. Мы договорились, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял поданный президентом дополнительный закон для того, чтобы формально образовать суд, а также поправки для возвращения условия о том, что ВАКС будет рассматривать все дела, относящиеся к его юрисдикции, включая все апелляциями по соответствующим решениям судов первой инстанции, как это было предусмотрено в принятом в первом чтении проекте закона, - отметила Лагард.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу в четверг, 14 июня 2018 года.