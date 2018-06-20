МВФ ожидает отмены противоречивой нормы в законе об ВАКС, - Лагард

Фонд согласился с тем, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял президентский законопроект для формального создания суда, а также необходимые поправки для восстановления требования о том, чтобы суд рассматривал все дела, которые находятся в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции , как это было в проекте закона, одобренном в первом чтении. Такое мнение во вторник, 19 июня, после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, который состоялся накануне, высказала директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Глава Фонда также отметила достижение договоренности с главой государства о продолжении тесного сотрудничества, в том числе с правительством, для своевременного выполнения этих, а также других предусловий, прежде всего, касающихся цен на газ и соблюдения предельного дефицита госбюджета.

Это является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы, – подчеркнула Лагард, добавив, что она поблагодарила Порошенко за его личный вклад, благодаря чему закон был принят, а также приветствовала стремление главы государства обеспечить введение суда в действие к концу текущего года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Лагард заявила, что Международный валютный фонд приветствовал создание антикоррупционного суда. Это является важным шагом властей в борьбе против коррупции. Новый закон прокладывает путь к созданию независимого и сильного антикоррупционного суда, который вместе с существующими институтами будет способствовать обеспечению подотчетности и справедливости, которых требует украинский народ от государственных факторов, - отметила она.