КСУ одобрил законопроект Порошенко об отмене неприкосновенности

Документ предусматривает снятие неприкосновенности с 1 января 2020 года. Как сообщает пресс-служба КСУ, фактически глава государства предлагает изъять из статьи 80 Конституции два пункта, которые обеспечивают народным депам иммунитет, дающий им возможность избежать уголовного преследования, если на то не получено согласие Рады.

Таким образом, суд признал соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) №7203, - уточнили в суде, добавив, что решение КСУ окончательно и обязательно к выполнению; оспорить его также нельзя.

При этом в суде добавили, что неприкосновенность "не является личной привилегией, индивидуальным правом народного депутата, а направлена на обеспечение его безопасности от незаконного вмешательства в его деятельность, и на обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций и надлежащего функционирования парламента".

Напомним, 6 июня 2018 года КСУ вынес вердикт о конституционности альтернативного предложения об отмене депутатской неприкосновенности №6773, который предусматривает отмену иммунитета с момента публикации закона - сразу же.

Для принятия исторического решения об упразднении депутатского иммунитета нужно 300 голосов в Раде.

Как сообщал УРА-Информ, вчера Ирина Луценко заявила, что Верховная Рада готова начать рассматривать законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены депутатской неприкосновенности этой осенью.