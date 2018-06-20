16:32 20.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кремль в будущем будет оказывать препятствия в освобождении политзаключенных, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин глубоко убежден, что российские власти в дальнейшем будут оказывать препятствия в вопросе освобождения украинских политзаключенных.

Кремль в будущем будет оказывать препятствия в освобождении политзаключенных, - Климкин

Такие сведения украинский министр обнародовал в ходе пресс-конференции в Киеве, 20 июня.

Сонласно словам Климкина, в РФ считают политзаключенных товаром, которых можно использовать. Поэтому, процесс посещения Денисовой осужденных скорее всего будет сложным.

Также глава МИД отметил, что на сегодняшний день украинское государство продолжает работать с международными партнерами над тем, чтобы освобождение политзаключенных было успешным.

"Наша цель не только в том, чтобы их освободить, а и в том, чтобы продолжить скоординированное давление, - добавил Климкин.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой осуществить визиты к нескольким украинским политзаключенным, а также оказать содействие ей в организации таких поездок.


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