Кабмин утвердил стратегию развития ОПК до 2028 года

Соответствующие решения было принято правительством, выполняя Концепцию развития сектора безопасности и обороны, утвержденной указом президента от 14 марта 2016 № 92/2016, на сегодняшнем заседании.

Согласно принятому документу, целью принятия документа является определение долгосрочных приоритетов государственной военно-промышленной политики, а также направлений реализации среднесрочных реформ оборонно-промышленного комплекса Украины. Принятие проекта позволит начать второй этап реформы оборонно-промышленного комплекса, основные задачи которого сформированы на основании анализа результатов реализации первого этапа (2016-2017 годы), а также позволит завершить его институциональную перестройку, - говорится в документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что переход на монетизацию должен проходить поэтапно, чтобы минимизировать риски. Такое мнение он выразил в эфире одного украинского телеканала. Отмечается, что первого января 2019 года, монетизированая субсидия будет представляется тем людям, которые обратятся за субсидией в первый раз.