13:30 20.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом глава Кабмина сообщил на заседании правительства, 20 июня.

Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой

Как отметил украинский лидер правительства, наряду с давно существующими схемами, с которыми ранее боролись правоохранители, в этом году были зафиксированы новые манипуляционные схемы.

По его словам, на сегодняшний день есть десятки миллиардов гривен, которые схемщики выводят за пределы украинского бюджета. Однако такого отношения к деньгам он не станет больше терпеть. При этом, Гройсман напомнил, что в прошлом году наши действия дали возможность привлечь в бюджет более 70 млрд гривен.

"Мы будем подводить итоги ежемесячно, будем делать это публично, чтобы понять, где у нас слабые места. В том числе и по кадрам”, - подчеркнул премьер в ходе заседания правительства в среду.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", весь силовой блок продемонстрировал полную готовность и решимость борьбы с контрабандой, ведь существование такого явления влияет на развитие экономики, разрушает промышленность.


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