Кабмин представил отчет профильному комитету

Отчет единогласно принял к сведению. Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман сегодня во время заседания, он благодарен за оценку, поскольку его правительство работает на благо людей.

В свою очередь глава комитета Андрей Иванчук отметил, что он подготовит и внесет постановление о рассмотрении отчета Кабмина в Раде.

Результативное голосование, единогласно. Все очень довольны. Очень хорошая дискуссия. Вы знаете, это очень правильно, что такие отчеты происходят. Обязательно по регламенту вносится постановление. Я его подготовлю, и поставим на повестку дня. Когда ВР рассмотрит отчет правительства - вопрос к председателю, - отметил он, добавив, что отчет правительства был подан вовремя и все депутаты имели возможность с ним ознакомиться.

Напомним, комитет Верховной рады Украины по вопросам экономической политики 20 июня 2018 года на своем заседании рассмотрел отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2017 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Комитет по вопросам правовой политики и правосудия в среду, 20 июня, рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.