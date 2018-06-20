Израиль приветствует выход США из Совета ООН по правам человека

Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства иностранных дел Израиля.

Правительство Израиля выступило с благодарностью к президенту Трампу, госсекретарю Помпео и постпреду Хейли за их решение, принятое против Совета ООН по правам человека.

Отмечается, что решение США покинуть это предвзятое учреждение - однозначное утверждение, которого достаточно.

"Израиль приветствует американское заявление", - гласит заявление канцелярии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини расстроена из-за решения Соединенных штатов Америки выйти из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.