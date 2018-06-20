11:17 20.06.2018 | Политика | Новости
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Израиль приветствует выход США из Совета ООН по правам человека

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху опубликовала заявление с благодарностями в адрес Соединенных штатов Америки за решение выйти из Совета ООН по правам человека.

Израиль приветствует выход США из Совета ООН по правам человека

Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства иностранных дел Израиля.

Правительство Израиля выступило с благодарностью к президенту Трампу, госсекретарю Помпео и постпреду Хейли за их решение, принятое против Совета ООН по правам человека.

Отмечается, что решение США покинуть это предвзятое учреждение - однозначное утверждение, которого достаточно.

"Израиль приветствует американское заявление", - гласит заявление канцелярии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини расстроена из-за решения Соединенных штатов Америки выйти из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. 


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