Израиль приветствует выход США из Совета ООН по правам человека

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху опубликовала заявление с благодарностями в адрес Соединенных штатов Америки за решение выйти из Совета ООН по правам человека.
Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства иностранных дел Израиля.
Правительство Израиля выступило с благодарностью к президенту Трампу, госсекретарю Помпео и постпреду Хейли за их решение, принятое против Совета ООН по правам человека.
Отмечается, что решение США покинуть это предвзятое учреждение - однозначное утверждение, которого достаточно.
"Израиль приветствует американское заявление", - гласит заявление канцелярии.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини расстроена из-за решения Соединенных штатов Америки выйти из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.