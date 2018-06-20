Генсек Совета Европы готов подать прошение о помиловании Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил в среду, 20 июня, что готов подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России.
Об этом он заявил после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По его словам, Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам.
Если необходимо прошение на Сенцова о помиловании, я с удовольствием его подам на основании Европейской конвенции по правам человека, - пояснил Ягланд.
В свою очередь Москалькова заявила, что Сенцов не обращался к ней с просьбой о помиловании.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить нескольких украинских политзаключенных, а также оказать содействие ей в организации таких поездок.