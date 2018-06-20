Евросоюз и ООН сожалеют о выходе США из Совета по правам человека

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии, опубликованном во вторник, 19 июня.

По словам Могерини, Америка всегда являлась пионером в области защиты прав человека во всем мире. Поэтому, решение Соединенных Штатов покинуть совет вредит роли США как защитника и сторонника демократии.

Евросоюз намерен продолжить защиту прав и основных свобод человека и не исключает возможность совместной деятельности с США. Представитель ЕС добавила, что Евросоюз разделяет необходимость повышения эффективности совета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки заявили, что выходят из Совета Организации объединенных наций по правам человека. Штаты обвинив Организацию в "хронической предвзятости по отношению к Израилю". Как сообщила посол США в ООН Никки Хейли, ссылаясь на Венесуэлу, Китай, Кубу и Демократическую Республику Конго, налицо ужасное неуважение к самым элементарным правам.