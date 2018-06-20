09:58 20.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Евросоюз и ООН сожалеют о выходе США из Совета по правам человека

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини расстроена из-за решения Соединенных штатов Америки выйти из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.

Евросоюз и ООН сожалеют о выходе США из Совета по правам человека

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии, опубликованном во вторник, 19 июня.

По словам Могерини, Америка всегда являлась пионером в области защиты прав человека во всем мире. Поэтому, решение Соединенных Штатов покинуть совет вредит роли США как защитника и сторонника демократии.

Евросоюз намерен продолжить защиту прав и основных свобод человека и не исключает возможность совместной деятельности с США.  Представитель ЕС добавила, что Евросоюз разделяет необходимость повышения эффективности совета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Соединенные Штаты Америки заявили, что выходят из Совета Организации объединенных наций по правам человека. Штаты обвинив Организацию в "хронической предвзятости по отношению к Израилю". Как сообщила посол США в ООН Никки Хейли, ссылаясь на Венесуэлу, Китай, Кубу и Демократическую Республику Конго, налицо ужасное неуважение к самым элементарным правам.


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