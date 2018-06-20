ЕСПЧ просит Россию предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова

Европейский суд по правам человека запросил у правительства России подробную информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.
Суд промит дать информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с его голодовкой. Об этом в среду, 20 июня, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, по сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова.
Вместе с тем власти не могут использовать способы принудительного кормления. Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня, - сообщил Чиков, добавив, что суд предложил Сенцову прекратить голодовку.
Кроме того, в ЕСПЧ напомнили, что делу Сенцова еще 8 июля 2014 года предоставлен приоритет.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России.
http://ura-inform.com/ru/politics/2018/06/20/gensek-soveta-evropy-gotov-podat-proshenie-o-pomilovanii-sentsova/