ЕСПЧ просит Россию предоставить информацию о состоянии здоровья Сенцова

Суд промит дать информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с его голодовкой. Об этом в среду, 20 июня, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. По его словам, по сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова.

Вместе с тем власти не могут использовать способы принудительного кормления. Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня, - сообщил Чиков, добавив, что суд предложил Сенцову прекратить голодовку.

Кроме того, в ЕСПЧ напомнили, что делу Сенцова еще 8 июля 2014 года предоставлен приоритет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России.