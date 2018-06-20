Депутатам предлагают ввести санкций против 50 граждан России

Документ был внесен в парламент 18 июня 2018 года. Проектом предлагается рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны Украины принять решение о применении персональных санкций за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности Украины и нарушение прав и свобод человека, интересов общества и государства.

Предложения о введении санкций касаются российских граждан, в отношении которых имеются подозрения на счет их причастными к фальсификации уголовных дел, пыткам и другим преступлениям против прав человека, прежде всего тех, которые имеют непосредственное отношение к убийству Сергея Магнитского, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в январе в Литве наложили санкции на 49 нежелательных граждан Российской Федерации в рамках закона, известного как аналог закона Магнитского. Соответствующий закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.