23:47 20.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутатам предлагают ввести санкций против 50 граждан России

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №8495 "О мерах защиты национальных интересов, национальной безопасности Украины и наказании лиц, виновных в грубом нарушении прав человека".

Депутатам предлагают ввести санкций против 50 граждан России

Документ был внесен в парламент 18 июня 2018 года. Проектом предлагается рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны Украины принять решение о применении персональных санкций за создание реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности Украины и нарушение прав и свобод человека, интересов общества и государства.

Предложения о введении санкций касаются российских граждан, в отношении которых имеются подозрения на счет их причастными к фальсификации уголовных дел, пыткам и другим преступлениям против прав человека, прежде всего тех, которые имеют непосредственное отношение к убийству Сергея Магнитского, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в январе в Литве наложили санкции на 49 нежелательных граждан Российской Федерации в рамках закона, известного как аналог закона Магнитского. Соответствующий закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.


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