В Раде создадут комитет, который будет наблюдать за деятельностью правоохранителей,- Винник

В Верховной Раде Украины планируется создать комитет мониторинга за деятельностью правоохранительных органов. Это будет отдельный комитет, который будет наблюдать за соблюдением прав и свобод человека при осуществлении своей деятельности уполномоченными органами правоохранительной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.

Об этом в понедельник вечером, 18 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. По его словам, этот комитет будет состоять "из пропорционального представительства всех фракций в парламенте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в течение последних трех лет сотрудники Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранителями задержали 25 судей во время получения взятки. В СБУ утверждают, что выявили гораздо больше фактов получения взяток судьями, чем другие правоохранительные органы.