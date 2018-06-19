07:45 19.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде создадут комитет, который будет наблюдать за деятельностью правоохранителей,- Винник

В новом комитете будут пропорционально представлены все фракции парламента.

В Раде создадут комитет, который будет наблюдать за деятельностью правоохранителей,- Винник

В Верховной Раде Украины планируется создать комитет мониторинга за деятельностью правоохранительных органов. Это будет отдельный комитет, который будет наблюдать за соблюдением прав и свобод человека при осуществлении своей деятельности уполномоченными органами правоохранительной, разведывательной и контрразведывательной деятельности.

Об этом в понедельник вечером, 18 июня, в эфире одного из украинских телеканалов сообщил секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник. По его словам, этот комитет будет состоять "из пропорционального представительства всех фракций в парламенте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в течение последних трех лет сотрудники Службы безопасности Украины совместно с другими правоохранителями задержали 25 судей во время получения взятки. В СБУ утверждают, что выявили гораздо больше фактов получения взяток судьями, чем другие правоохранительные органы.


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