В Киевской больнице умер Иван Драч

Как сообщил председатель Национального союза кинематографистов Сергей Трымбач на своей страничке в Facebook, Драч умер сегодня утром. Ему был 81 год. Душа великого поэта, кинохудожника, общественного деятеля улетает от нас.

Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же случилось то, что случилось, - написал Трымбач, добавив, что Иван Федорович завещал похоронить его в родном селе Телиженци, возле могилы его сына Максима.

Напомним, Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области.

После окончания школы Иван Драч преподавал русский язык в школе, был активным комсомольцем, работал инструктором Тетиевского райкома ЛКСМУ по деятельности МТС.

В 1958 году поступил на филологический факультет Киевского университета им Т. Шевченко (исключен из творческие и политические взгляды). Восстановился только на заочной форме.

В 1964 году приобрел специальность кинодраматурга на Высших сценарных курсах в Москве, работал в сценарной мастерской Киевской киностудии им. Довженко. Сближается с шестидесятниками. Работает в редакции литературного журнала "Отечество", в аппарате Союза писателей Украины.

В 1989 году стал первым председателем Народного Руха Украины, трижды избирался депутатом Верховной Рады.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 14 июня, в Москве умер советский и российский актер, режиссер, политический и общественный деятель Станислав Говорухин. Депутат Госдумы скончался на 83-м году жизни в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни.