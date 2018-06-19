В Кабмине рассказали о нюансах оформления субсидий для разведенных

При этом, если семья разведена, но есть несовершеннолетние дети, в декларации нужно отразить маму или папу ребенка (в зависимости от того с кем проживает ребенок).

После этого, лицо должно обратиться в Комиссию по вопросам назначения жилищных субсидий с заявлением, чтобы доходы родителя, который не зарегистрирован и не проживает вместе с ребенком, не включались в совокупный доход домохозяйства.

Вместе с заявлением необходимо предоставить также документ (справка из ЖЭКа, сельского/поселкового совета), что ребенок проживает с заявителем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр социальной политики Андрей Рева рассказал, что переход на монетизацию должен проходить поэтапно, чтобы минимизировать риски. Отмечается, что первого января 2019 года, монетизированая субсидия будет представляется тем людям, которые обратятся за субсидией в первый раз.