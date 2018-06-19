08:15 19.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина передала в ООН список узников Кремля, - Ельченко

Список украинских узников, которых удерживают в Кремле, передан генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутеррешу.

Украина передала в ООН список узников Кремля, - Ельченко

Об этом во вторник, 19 июня, в своем Twitter сообщает постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. По его словам, он по телефону говорил с Валентином Карпюком - братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ.

Он один из списка пленников Кремля, который мы только передали генсекретарю ООН. Делаем все возможное для его освобождения. Давление на Россию не будет прекращаться, - заявил Ельченко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова еще не определились с датами визитов к политзаключенным.

Во время встречи уполномоченных по правам человека России и Украины Татьяны Москальковой и Людмилы Денисовой началась разработка "дорожной карты" посещений заключенных. Ранее Москалькова предложила обсудить меморандум о взаимных посещениях заключенных в России и Украине.


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