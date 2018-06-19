США поддерживают деоккупацию и возвращение Крыма Украине

Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа в ходе телефонного брифинга для журналистов.

По словам чиновника, Госдеп придерживается неизменного мнения касательно Крыма, американские власти поддерживают территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.

Представитель Госдепа также добавил, что американские санкции в отношении России по Крыму также продолжатся.

"Санкции из-за Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не прекратит оккупацию и не вернет Крым Украине", - заявили в ведомстве.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", комитет по вопросам ассигнованиям палаты представителей американского Конгресса предложил заложить еще 70 млн долларов для помощи Украине по реформированию оборонных и административных институций.