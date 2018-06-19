США поддерживают деоккупацию и возвращение Крыма Украине

Американское правительство не меняло своей политики в отношение Крыма, США поддерживают территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.
Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа в ходе телефонного брифинга для журналистов.
По словам чиновника, Госдеп придерживается неизменного мнения касательно Крыма, американские власти поддерживают территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ.
Представитель Госдепа также добавил, что американские санкции в отношении России по Крыму также продолжатся.
"Санкции из-за Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не прекратит оккупацию и не вернет Крым Украине", - заявили в ведомстве.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", комитет по вопросам ассигнованиям палаты представителей американского Конгресса предложил заложить еще 70 млн долларов для помощи Украине по реформированию оборонных и административных институций.